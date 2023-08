Auf nach Linz!

Die oberösterreichische Bundeshauptstadt kann man leicht per Zug, Auto oder Schiff (!) erreichen. Ab Herbst bietet die MS Primadonna zweitägige Kreuzfahrten von Wien an, inklusive Zwischenstopp in Ybbs. In Wien-Nussdorf geht es um halb elf an Bord, hier erwartet euch ein Mittagsbuffet, am Nachmittag werden Kaffee und Kuchen serviert.

Gegen 21:00 Uhr wird in Ybbs pausiert, um ein Konzert in der Stadthalle zu besichtigen. Ab 23 Uhr geht es Richtung Linz, übernachtet wird in der jeweils gebuchten Kabine. Nach dem Frühstück gibt es quasi einen Check-out, man kann sich beispielsweise zum Sightseeing in die Altstadt begeben, das Lentos besuchen oder entlang der Landstraße shoppen. Die Heimreise muss man selbst organisieren. Die Preise hängen von den Decks ab, die man bucht. Eine Kabine mit zwei Betten, Vollpension am Oberdeck kostet etwa 200 Euro.