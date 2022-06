Kulinarische Genüsse

Mit gleich zwei großen Food-Events bleibt am 12. Juni kein Papa hungrig. Bei den Genusswelten im Museumsquartier präsentieren rund 30 AusstellerInnen Köstlichkeiten aus Österreich und aller Welt.

Und beim Erlebnisfestival OÖ Sommerfrische verwandelt sich der Kursalon in eine Anlaufstelle für heimische KöchInnen. Alles, was Oberösterreich an Kulinarik zu bieten hat, kann verkostet werden.