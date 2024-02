Rund 15.500 Wienerinnen haben 2022 an einer Umfrage namens "Wien, wie sie will" teilgenommen. Das Ergebnis: Frauen und Mädchen wünschen sich von der Stadtpolitik mehr Zeit, mehr Raum und mehr Chancen.

Die Stadt Wien widmete sich in den vergangenen Jahren einer schrittweisen Umsetzung. So wurde beispielsweise am Reumannplatz im 10. Bezirk das Frauengesundheitszentrum "FEM Med" eröffnet, während die "Rote Box", sprich kostenlose Perioden-Produkte in Wiener BIPA-Filialen, ausgeweitet wurde.