MUMOK Wien

Dass Minderheiten immer wieder für ihre Rechte kämpfen mussten, führt das hdgö ab 25. Oktober in "Was wir fordern! Minderheitenbewegungen in Österreich" vor Augen. Die Roma und Sinti sind hier wie im Wiener mumok Thema. Dort beschäftigt sich die in der Slowakei geborene Emília Rigová ab 8. Oktober mit Geschichte und Gegenwartserfahrungen - in einer Installation mit Pianos auch mit dem musikalischen Erbe - der Roma. Gleichzeitig startet hier auch die Sammlungsausstellung "Changes".