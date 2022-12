Das sind die schönsten Ausstellungen im Dezember

Der Advent gilt vielen als besinnliche, gar magische Zeit. Und so nehmen sich auch Kultureinrichtungen Zeit für einen Blick nach innen (das Belvedere beleuchtet sich in einer Ausstellung etwa selbst als "Ort der Kunst"), verbreiten Magie (eine Harry-Potter-Schau kommt nach Wien) oder feiern (im MAK startet "The Fest"). Ab Mitte Dezember, wenn die Feiertage näher rücken, ist dann mit den Ausstellungseröffnungen allerdings Schluss.