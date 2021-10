Die ältesten Aufzeichnungen zu "All Hallows’ Eve" finden sich bei den schottischen und irisch-keltischen Druiden: Bei ihnen war es der Tag der Ernte und die Nacht, in der unsere Welt der Welt der Geister am nächsten kommt, und deren verirrte Seelen umhergingen. Mit einem Festmahl sollten diese Geisterseelen wieder besänftigt werden.

Neben dem Frühjahrsfest "Beltane" am 1. Mai (auch bekannt als "Walpurgisnacht") handelte es sich bei "Samhain" (das Ende des Sommers) um das zweite wichtige Fest der Kelten. Bereits seit dem 8. Jahrhundert soll es Aufzeichnungen zu den "heidnischen Ritualen" der Kelten rund um den Vorläufer von Halloween geben.

Was hat es mit den Kürbissen auf sich?

Auch die berühmten Halloween-Kürbisköpfe gehen auf das Samhainfest der Kelten zurück. Der irischen Mythologie zufolge kehren im Jahr zuvor Verstorbene in dieser Nacht aus dem Totenreich zurück, und ziehen zusammen mit Geistern und Dämonen auf der Erde umher. Sie solltem mit Opfer besänftigt, von gruseligen Masken erschreckt und durch Feuer vertrieben werden, so der Kelten-Glaube.In Schottland und Wales ist es übrigens bis heute üblich, Halloweenfeuer zu entzünden.