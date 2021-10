Ab ins Museum

Der Feiertag eignet sich hervorragend für einen aufgeschobenen Museumsbesuch! Wer etwa die World Press Fotoausstellung in der Westlicht Galerie noch nicht gesehen hat, sollte die letzten Tage nutzen – die Schau geht nur noch bis 7. November. Neu(er) hingegen sind die Ausstellungen The 80s. Anything Goes (Albertina Modern) und Auf Linie. NS-Kunstpolitik in Wien (Wien Museum). Erstere beschäftigt sich mit der Vielfältigkeit und Ausdrucksstärke der 80's-Kunst, während letztere einen Blick hinter die Kunstpropaganda der NS-Zeit wirft.