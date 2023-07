Viel Stimmung trotz Hitze

Trotz hochsommerlichen Temperaturen war die fast ausverkaufte Arena gesteckt voll. Was auffiel: Viele Fans machten es dem nonbinären Act nach und trugen den "Tash Sultana Signature Look", ein Kapperl – was bei dem Wetter auch allemal angebracht war. Der Durst war an diesem Abend sehr groß, alle Bars bildeten lange Schlangen und sich vor dem Konzert noch mit einem Spritzwein, Bier oder Wasser einzudecken, erforderte Geduld. Nach der Erfrischung ging es aber auch schon los und Tash Sultana betrat (vorerst alleine) die Bühne. Großer Applaus, die Zuschauer:innen wussten, für wen sie gekommen waren.