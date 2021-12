Warum Feuerwerk zum Jahreswechsel?

So hübsch anzuschauen es auch ist, wirklich Sinn macht das Feuerwerk an Silvester nicht. Oder vielleicht doch, wenn man sich den Ursprung näher ansieht: Den Brauch gab es nämlich bereits im Mittelalter, als zum Jahreswechsel Lärm gemacht wurde, um böse Geister zu vertreiben. Anfänglich noch mit Rasseln und Töpfen (sprich mit allem, was irgendwie Krach machte), später mit Kirchenglocken, Trompeten und Kanonen.

Das Know-How für Feuerwerk kam dann schließlich aus China, von wo der Zündstoff im 14. Jahrhundert seinen Weg nach Europa gemacht hat. Damals natürlich nur für den Adel, der damit Feste wie Hochzeiten und Geburten feierte.

Sprich: Wir feiern mit Feuerwerk auch heute ein freudiges Ereignis, nämlich den hoffnungsvollen Beginn eines neuen Jahres. Und nebenbei vertreiben wir vielleicht auch ein paar unfreundliche Gespenster ...