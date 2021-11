Der kommende Ausstellungsmonat lässt sich mit einem äußerst prominenten Namen an. Gustav Klimt steht ab 3. November im MAK im Mittelpunkt - bzw. dessen Studienzeit an der Wiener Kunstgewerbeschule und ihr Einfluss auf das Frühwerk. "Klimts Lehrer" beleuchtet etwa die Rolle von Ferdinand Laufberger, verehrter Professor des später berühmten Malers, sowie einiger Ringstraßenkünstler wie Ludwig Minnigerode, Friedrich Sturm oder Michael Rieser. Dem früheren MAK-Chef Peter Noever ist ab 5. November wiederum die Schau "Out of the blue. Art + Architecture Out There" in der Architekturgalerie Raumburgenland gewidmet, die um sein in den 1970ern begründetes Land-Art-Projekt "Die Grube / The Pit" in Breitenbrunn am Neusiedler See kreist.