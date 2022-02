Neues in der Wiener Kulturszene

In Zeiten, in denen Verschiebungen und Absagen coronabedingt auf der Tagesordnung stehen, bleibt ein Blick auf die geplanten Premieren naturgemäß unter Vorbehalt. Doch kann alles so stattfinden wie geplant, bietet der Februar in der Theaterszene ein vielfältiges Angebot. Hier eine Auswahl: