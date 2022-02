Tags darauf, am 11. Februar, eröffnet im neuen und vorerst im Volkskundemuseum untergebrachte Queer Museum Vienna die Schau "Black History Month" und legt den Fokus auf die schwarze, queere Community in Wien. "Rassismus und Eigentumsverhältnisse" thematisiert mit "Whiteness as Property" ab 12. Februar auch das Künstlerhaus am Karlsplatz.