Österreich-Fokus auf der Red Bull Stage

Neben zahlreichen internationalen Größen wie Slipknot, Die Ärzte, Papa Roach oder The Prodigy, gab es wieder einen starken Österreich-Fokus. Dieser wurde vor allem auf der Red Bull Stage ausgelebt. Bereits am Mittwoch eröffnete der Wiener Artist fiio die Stage, gefolgt von der österreichischen Band Daze Affect, die - wie sie selbst sagen - "inyourfaceCore" boten. Weiter ging es mit der Wiener Neustädter Alternative-Rock-Band Up Close, die richtig emotional wurde. "Vor 5 Jahren sind wir hier im Publikum gestanden und haben davon geträumt, hier auf der Bühne zu stehen. We did it!".