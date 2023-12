Kunst und Kulinarik vereint

Seit diesem Jahr gibt es in Wien eine neue Location, die Kunst, Essen und Naturweine miteinander verbindet. In der Atlas Bar and Gallery wird regional und saisonal aufgetischt: Serviert werden unter anderem verschiedene Suppen, Salate und Sauerteigbrot mit Kimcheese. Doch hier wird nicht nur fein gespeist – es ist als Treffpunkt für Kunstschaffende und Kunstinteressierte gedacht, wo man sich austauschen und Werke ausstellen kann.

Wo: Neustiftgasse 51, 1070 Wien