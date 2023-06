Graz & Linz: Dirty Dancing

Zwar nicht Open-Air, aber perfekt für den Sommer natürlich: "I’ve Had The Time of My Life" heißt es aktuell in Österreich, denn der Filmklassiker "Dirty Dancing" ist in einer neuen Überarbeitung für die Bühne auf Tournee. Nach den Stopps in Wien geht es noch weiter in Graz und Linz.