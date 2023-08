Wenn man tatsächlich darum bitten möchte, dass Kinder nicht zur Feier mitgenommen werden, wie macht man das am besten? In der Einladung, per Email, oder lieber separat mit den Eltern besprechen?

Das kommt total auf die Gesellschaft an und darauf, wie viele der Gäste Kinder haben. Die häufigste Variante ist, es in den Einladungen zu erwähnen bzw. einen extra Punkt zu machen, wo der Wunsch steht. Oft wird aber auch vorab bei den Gästen vorgefühlt, ob es in Ordnung wäre. Beim ein oder anderen Gast wäre ein persönliches Gespräch eventuell sinnvoller. Aber das ist ganz individuell zu betrachten.

Muss bzw. sollte der „Adults Only“-Wunsch für die Feier begründet werden?

Finde ich persönlich nicht. Aber oft haben Brautpaare das Gefühl, sie müssen es begründen. Hier können dann Sätze gewählt werden wie „wir wollen an diesem Tag mit euch ausgelassen feiern, daher die Kinder bitte zuhause lassen“, oder „wir wollen, dass ihr den Tag ganz mit uns genießen könnt…“

Oder auf die Einladung zu schreiben: „Liebe Eltern, wir verzichten dankend auf ein Hochzeitsgeschenk von euch, wenn ihr es dafür schafft, den Abend ohne eure Kleinen möglichst lange mit uns zu verbringen“ – wäre das eine Möglichkeit?

Ja, super Idee! Somit ist das "Geschenk" quasi in die Kinderbetreuung investiert.