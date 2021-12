Am selben Tag war auch der Beginn der Schau "werden. From Michelangelo to" im Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum angesetzt. In dieser beschäftigen sich die älteste, 1563 in Florenz gegründete Kunstakademie der Welt - die Accademia delle Arti del Disegno - und die Kunstakademie Düsseldorf als einer der innovativsten Ausbildungsorte des 20. Jahrhunderts für die Bildende Kunst, "mit dem komplexen Werdeprozess von Künstlerinnen und Künstlern in Vergangenheit und Gegenwart", wie es heißt.