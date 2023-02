Konzert-Highlights im Februar

Der Monat hält noch einige musikalische Highlights bereit: Panic! At the Disco beweisen am 20. Februar in der Wiener Stadthalle, dass die Emo-Phase für viele noch längst nicht vorbei ist. Leider für die Band aber schon, denn sie befinden sich auf ihrer Abschiedstournee. Zwei Tage später ist ebendort George Ezra zu Gast, der für seine markant-tiefe Stimme bekannt ist.

Besonders ans Herz möchten wir euch das Doppelkonzert von Mira Lu Kovacs & Sophie Lindinger legen. Die zwei heimischen Musikerinnen teilen sich am 27.02. die Bühne im Konzerthaus. Das Motto des Abends: "Alone, Not Alone".

