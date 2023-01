Ein gänzlich neues Konzept präsentiert Gastronomin Haya Molcho in ihrem neuen Restaurant C.O.P. (Collection of Produce). Gekocht wird nur, was gerade in den umliegenden Regionen (nicht ausschließlich Österreich) produziert wird. Die Menükarten werden deshalb jeden Tag neu gedruckt – und zeigen tagesaktuelle Köstlichkeiten.