Attraktionen im Weihnachtsdorf

Dabei soll auf die Besucher:innen ein buntes Programm erwarten, unter anderem mit einer personalisierten Coca-Cola Zero Dose, einem eigenen Weihnachtskarten-Fotorahmen und er Möglichkeit, ein Erinnerungsfoto mit dem Coca-Cola Weihnachtsmann zu knipsen. Mit dabei hat dieser heuer übrigens einen "Virtual Reality-Schlitten", mit dem eine Runde "geflogen" werden kann.

Weitere Attraktionen: Eine 360°-Videoplattform (am 18. November in Innsbruck, sowie am 30. November und am 19. Dezember in Wien), ein eigenes Postamt des Weihnachtsmanns- für Kinder, Chor-Musik sowie kleine Geschenke, die verteilt werden.