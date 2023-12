Shake it off – die Tanzfläche erobern

In Taylor Swifts Song "Shake it off" geht es zwar darum, auf die Meinung anderer zu pfeifen, jedoch sollte man im Hinterkopf behalten, dass man auch die nächste Zeit mit den Kolleg:innen zusammenarbeiten wird. Das Bild, das man von sich auf der Tanzfläche gibt, prägt sich in die Köpfe der Menschen ein. Nicht jede/-r im Raum muss unbedingt deine eigentliche Berufung (Tänzer/in) kennen. Dennoch kannst du deine Moves gekonnt einsetzen und mit deinen Lieblingskolleg:innen Spaß am Dancefloor haben.