"Ouriel Morgensztern. Rendezvous in Wien" heißt die neue Sonderausstellung, mit der das Jüdische Museum Wien ab 20. Oktober den in Paris gebürtigen Fotografen würdigt, der nach Abstechern in New York und einem Kibbuz in Israel vor fast 20 Jahren seinen Lebensmittelpunkt in der Bundeshauptstadt fand und hier die jüdische Gemeinde mit der Kamera begleitet. Fotokunst ist einmal mehr auch im Kunst Haus Wien angesagt. Das niederländische Künstlerduo Robert Knoth und Antoinette De Jong bespielt die Garage ab 20. Oktober mit der Serie "Tree and Soil" und einer Videoinstallation, die vor dem Hintergrund der Atomkatastrophe von Fukushima entstanden sind.