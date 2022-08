Why Not

Die beliebteste Gay-Disco Österreichs wurde bereits in den frühen 1950er-Jahren gegründet. Die Disco garantiert mit drei Bars plus Dancefloor ein tolles Partyerlebnis. Die Musik richtet sich an die breite Masse, wodurch im Laufe des Abends für jeden mal passende Songs dabei sind. Beim Tanzen kann's schon mal zu heißem Körperkontakt kommen – und es passiert nicht selten, dass man alleine das Why Not besucht und zu zweit das Why Not verlässt ... Bis Mitternacht ist der Eintritt übrigens frei.

Adresse: Tiefer Graben 22, 1010 Wien

Hier geht's direkt zur Homepage.