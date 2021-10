Herbstferien: Spannende Aktivitäten in Wien & Umgebung

Die Herbstferien hätten heuer in Wien nicht besser fallen können: Von 27. bis 31. Oktober verheißen die Wetterprognosen (fast nur) sonnige Zeiten und auch die Natur hat die Spitze ihrer Farbenpracht erreicht! Viele Eltern haben sich die kommenden Tage freigenommen, um viel Zeit mit ihren Kindern zu verbringen. Wer nicht vorhat, in den Herbstferien vor Netflix, Spielkonsole & Co zu hocken, dem steht ein buntes Programm mit Ausflügen und Indoor-Aktivitäten bevor. Wir haben die schönsten Tipps für euch zusammengetragen: