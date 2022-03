Comic & Filmbörse in Wien: Gewinne deine Tickets

Das erwartet dich auf der Comic & Filmbörse in Wien

Dutzende HändlerInnen und private AusstellerInnen aus dem In- und Ausland bieten ein riesiges Warensortiment in drei großen Räumen. Ob billiger Lesestoff oder seltenes Sammler-Comic, ob günstige DVD oder topaktuelle limitierte BluRay-Neuerscheinung: Fans werden hier fündig. Viele AusstellerInnen sind zudem echte Comic/Film-ExperteInnen und bieten kostenlose Fachberatung und Preistipps an.

Auch versierte SammlerInnen sollten vorbeischauen, denn von antiquarischen Raritäten bis hin zu aktuellsten Neuerscheinungen wird so ziemlich alles aus dem Popkulturbereich für Junge und Junggebliebene geboten. Auch jede Menge Games, Gimmicks und Merchandise wartet.