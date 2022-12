8. Dezember: Öffnungszeiten im Handel

Wie oben schon erwähnt, nutzen viele diesen Tag, um Weihnachtsgeschenke einzukaufen. Dies ist aber nur aufgrund einer Sonderregelung möglich. Laut WKO dürfen Geschäfte am 8. Dezember von 10:00 bis 18:00 Uhr geöffnet haben.

Die Betonung liegt aber auf dem Wort "dürfen" – denn manche Shops machen da nämlich nicht mit und das betrifft vor allem den Lebensmittelhandel. Rewe etwa (Billa, Billa Plus, Bipa und Penny) gibt am 8. Dezember den MitarbeiterInnen frei. Für Überraschung hat die Entscheidung von Lidl sowie Hofer gesorgt: Beide Lebensmittelketten halten ihre Geschäfte am Feiertag geschlossen. Nur Spar hat am 8. Dezember geöffnet.

Was den Kleidungs-, Technik- oder Bauhandel anbelangt, nutzen so ziemlich alle bekannten Unternehmen die Ausnahmeregelung und öffnen ihre Pforten.

Das kannst du am 8. Dezember in Wien unternehmen:

Nun stellt sich nur noch eine Frage: Was kann ich am 8. Dezember in Wien sonst noch erleben? Wir haben für dich eine Reihe von Veranstaltungstipps zusammengestellt – von Weihnachtsmärkten, über Konzerte, bis zu Museumsbesuchen.