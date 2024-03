Konzert-Highlights im März

"Murder on the Dancefloor..." wird am 16. März im WUK ausgerufen, wenn Sophie Ellis-Bextor ihre Hits aus den 2000ern in Erinnerung ruft und alle Fans von "Saltburn" zum Tanzen bringen wird.

Der Nino aus Wien wiederum präsentiert am 21. März in der Arena sein neues Album "endlich Wienerlieder".

Und am 23. März zeigt Jason Derulo in der Wiener Stadthalle, warum sein Hit "Wacha Say" auf YouTube über 349 Millionen Aufrufe zählt.