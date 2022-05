Ein Hauch von Biennale in Wien, Einblicke in die Sammlung Klewan in gleich zwei Institutionen und neue Werke von Hans Weigand in der Albertina: Der Mai bietet in den heimischen Ausstellungshäusern eine breite Palette an Kunstgenuss. Das MAK widmet sich etwa der Architekturgeschichte, das Museum am Judenplatz vergangenen Kaffeehauszeiten.