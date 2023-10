Das Programm am Nationalfeiertag biete etwa die "Wienpremiere" des neuen "Leonardo"-Hubschraubers AW169, so die Verteidigungsministerin. Besonders sei dieses Jahr auch ein IKT-Container, um auf die Notwendigkeiten von Cyberdefense hinzuweisen. Last but not least würden heuer zudem 1.000 Rekruten, darunter auch Rekrutinnen, angelobt.