Das traditionelle Handwerksmärktle, das auch für kulinarische Gaumenfreuden sorgt, ist Teil des jährlichen Weihnachtsdorfes am Kornmarktplatz in Bregenz. Kinder werden vor allem vom nostalgischen Karussell, dem Eislaufplatz sowie verschiedenen Programmen begeistert sein. An den Wochenenden verzaubern Chorgesänge und Konzerte.

Genauso beliebt ist der Kunst- und Handwerksmarkt in der Oberstadt: Hier könnt ihr hautnah talentierten KünstlerInnen erleben, nebenbei versetzt uns der Weihnachtsmann an der Drehorgel in besinnliche Weihnachtsstimmung. Wenn du noch keine Idee hast, was du deinen Liebsten zu Weihnachten schenken sollst: Hier findest du Einzigartiges und Originelles!