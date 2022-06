Ausnahmeproduktion am Neusiedler See

Daher rührt der Wunsch, eine “extreme Produktion” anzustreben: 18 Schauplätze, 23 Szenenbilder und der höchste Turm, den Mörbisch je hatte – inklusive der Spitze sind es 30 Meter. Außerdem gibt es einen Gebirgszug, einen Neun-Meter-Wasserfall sowie erstmals direkten Kontakt der Darsteller zum Publikum.

Im Musical kommt die englische Offiziers-Witwe Anna Leonowens an den Hof des Königs von Siam. In kürzester Zeit stellt sie das Palastleben auf den Kopf und lässt sich auch von dem herrischen König nichts sagen. Ihre Aufgabe, das Image Siams aufzupolieren und die royale Familie in die westlichen Sitten einzuführen, stellt sich trotzdem als Herausforderung heraus.

Gewinne Tickets für "Der König und ich"

Wer das Musical-Spektakel am Neusiedler See nicht verpassen möchte, hat die Chance 2x2 Karten für die Vorstellung am 21. Juli 2022 zu gewinnen. Alle Infos zum Gewinnspiel findet ihr auf unserem Instagram-Account.