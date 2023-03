Nonstop: Kino-Abo

Schon im Februar hatte es geheißen, dass der Vorverkauf für das Nonstop-Kino-Abo startet, dieser wurde jedoch verschoben. Deshalb lautet der neue Termin: 9. März; da geht es mit dem Verkauf los.

Die Abos selbst sollen ab 16. März in den teilnehmenden Kinos eingesetzt werden können. Um 22 Euro bzw. um 24 Euro ab 26 Jahren im Monat stehen Movie-Fans unbegrenzt viele Filme in mehreren Städten zur Auswahl. WienerInnen profitieren am meisten von der Aktion, denn zehn Kinos machen hierorts mit.

Welche Kinos in der Aktion inkludiert sind, liest du hier: