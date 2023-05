Konzert-Highlights im Mai

Sam Smith schaut am 18. Mai endlich mal in Wien vorbei und präsentiert in der Wiener Stadthalle sein neues Album "Gloria". Am 31. Mai kommt Peter Fox in die Arena und stellt ebenfalls seine neue Platte "Love Songs" (die 15 (!) Jahre nach seinem Debüt "Stadtaffe" erscheint) vor.

Ein weiteres Highlight aus Deutschland ist die Chartstürmerin Leony, die am 28. Mai auf der Bühne der Simm City stehen wird.

Und im Rahmen der Wiener Festwochen kommt Blood Orange aka Devonté Hynes am 29. Mai ins Burgtheater, um seine "Selected Classical Works" zu spielen.

Mehr Konzert-Termine findet ihr hier: