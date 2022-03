In der Kunstszene ist weiterhin einiges los. Dem chinesischen Künstler und Aktivisten Ai Weiwei ist in der Albertina modern eine große Einzelschau gewidmet. Fotograf Reiner Riedler zeigt in der Westlicht Galerie "This Side of Paradise". Und im Architekturzentrum dreht sich alles um Gebäude in Spielen – sei es am Computer, als Brettspiel oder ein Puppenhaus.

