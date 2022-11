Die Liebe zur Musik seht am Schauspielhaus Salzburg im Zentrum, wo im November "Wie im Himmel" von Kay Pollak Premiere feiert. Am Landestheater Vorarlberg setzt man tags darauf auf Henrik Ibsens "Nora" in der Regie von Birgit Schreyer Duarte, am Stadttheater Klagenfurt feiert Verdis "Un ballo in maschera" unter der Regie von Bernd Mottl Premiere.