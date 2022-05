Neues auf den Wiener Theater- und Konzertbühnen

Kein Mai ohne Wiener Festwochen! Am 13. Mai startet die Veranstaltungsreihe in eine neue Runde. Bis 18. Juni will das "Festival des Gesanges" mit zahlreichen Uraufführungen begeistern. Natürlich gibt es eine fulminante Eröffnung, die nicht nur live zu sehen sein wird, sondern auch im TV übertragen wird. Kruder & Dorfmeister sind musikalische Masterminds einer von David Schalko konzipierten "Last Night on Earth". Das Rathaus bekommt "echt fette Visuals" des 2011 gegründeten Visualisierungs-Spezialisten "hand mit auge", hieß es in der Pressekonferenz.

Ebenfalls außergewöhnlich mutet das Rakete-Festival im Tanzquartier Wien an. An drei Wochenenden bis 21. Mai sind jeweils zwei neue Stücke nacheinander in den TQW Studios zu sehen. Gestartet wird am 6. Mai mit "The Power (of) The Fragile", einem Duett des tunesischen Tänzers Mohamed Toukabri mit seiner Mutter Latifa und dem Solo "how, on floors" der Wienerin Julia Müllner.

Weitere Premieren gibt es hier: