Neues in den Wiener Theatern

Theater soll nicht nur der Unterhaltung dienen – es will das Publikum aufrütteln. Für das neue Volkstheater-Stück "Die Redaktion" haben sich deshalb die investigativen Journalist:innen des Magazins Dossier und der Regisseur Calle Fuhr zusammengetan. Im Fokus steht der Mineralölkonzern OMV und dessen Einfluss auf die österreichische Politik. Ab 28. April tourt "Die Redaktion" durch die Veranstaltungssäle der Wiener VHS.

Ebenfalls mit einem ernsthaften Thema beschäftigt sich "New Endings" im Wiener brut. Die Performenden berichten von gewaltvollen und traumatisierenden Zwischenfällen, lassen diese jedoch ganz anders – besser – ausgehen. Ein Stück über Selbstermächtigung, das sogar ein wenig Humor zulässt.

Wer sich von der schieren, visuellen Kraft einer Vorstellung überwältigen lassen will, sollte nach Restkarten für "Ophelia's Got Talent" am 17. und 18. April Ausschau halten. Die gefeierte Choreografin Florentina Holzinger sorgte damit in Berlin schon für Furore. (P.S.: Wer keine Tickets für April ergattern kann, sollte nicht Trübsal blasen – für Oktober sind weitere Termine geplant.)

