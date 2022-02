Gewinne Tickets für "Dracula", das neue Musical in der Seestadt

In der Seestadt-Aspern hat ein neues Veranstaltungszentrum eröffnet: In der Kulturgarage finden ab sofort Produktionen aus Musiktheater & Co. ihr Zuhause. Den Anfang macht die Kreativagentur SIPARIO mit ihrer Inszenierung des Musicals "Dracula". Als Fürst der Finsternis gibt Sänger Cesár Sampson seine Musicalpremiere und zeigt gemeinsam mit dem äußerst motivierten Ensemble, was man aus einer kleinen Bühne alles herausholen kann.

Alter Stoff, neu inszeniert

Das Musical des Amerikaners Franc Wildhorn basiert auf Bram Stokers Klassiker der Horrorliteratur. Dracula (Cesár Sampson), der wohl mächtigste Vampir der Welt, hat sich verliebt. Und zwar in die Verlobte seines Immobilienmaklers (Florian Klein): Mina Murray (Sarah Zippusch) erinnert ihn an seine verstorbene Ehefrau und deshalb setzt der dunkle Fürst alles daran, sie für sich zu gewinnen. Und auch Mina, die eigentlich ihrem Jonathan treu sein möchte, kann sich kaum gegen Dracula wehren...