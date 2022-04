Italienische Köstlichkeiten wird es ab 5. April im Tretorria geben. Das Lokal des Gastronomie-Paares Simone und Christian Schadl befindet sich am Fuße des TrIIIple Tower im 3. Bezirk. Viele der Lebensmittel kommen direkt aus Italien und sorgen so für einen Little Venice-Flair mitten in Wien.

Auf der Mariahilferstraße geht es ein wenig diffuser zu – also was die kulinarische Ausrichtung anbelangt. Denn der Bummelhof (seit 1. April) bietet Pizza, orientalische Mezze und hawaiianische Bowls an. Das Konzept hat einen recht coolen Namen, denn es nennt sich: Urbaner Speis & Trank.