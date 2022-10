Gewinne Tickets für das Konzert im Gasometer

Du willst dabei sein, wenn er es mit seinen Wiener Fans zum Jubiläum so richtig krachen lässt? events.at verlost 2x2 Tickets für das Konzert am 18. November im Gasometer.

Um an der Verlosung teilzunehmen, postet uns in die Kommentar-Box hier unter dem Artikel deinen Lieblingstrack Dame. (Hinweis: bitte achte bei der Angabe deiner Email-Adresse darauf, dass es eine Adresse ist, deren Post- und Spam-Eingang du regelmäßig kontrollierst, da wir die GewinnerInnen per Email verständigen!). Oder schaut auf unserem Instagram-Account vorbei und nehmt dort am Gewinnspiel teil.

Die Redaktion wünscht viel Glück!