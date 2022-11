Halloween liegt nun hinter uns und das kann nur eines bedeuten: "All I want for christmas is you!"

Wir sind mehr als bereit, uns in die winterliche Kitschsaison zu stürzen. Schließlich mussten wir die letzten zwei Jahre auf allerhand (vor)weihnachtliche Vergnügungen verzichten oder konnten sie nur in abgespeckter Variante genießen. Heuer soll alles wieder so sein wie früher. Sprich: Die Wiener Weihnachtsmärkte öffnen Mitte November ihre Pforten und rücken somit diesen Monat ins Rampenlicht.

Aber natürlich hat die Stadt noch weitere neue Attraktionen zu bieten. Wer wissen möchte, welche das sind, ist hier genau richtig. Neue Lokale, Theaterstücke, Konzerte und Co.: Wir helfen dir, den Überblick zu behalten und all das zu erleben, was zu dir passt!

Was ist neu in Wien im November?