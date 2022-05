Anime pur in der Wiener Stadthalle

Ihnen zur Seite interpretieren StarsolistInnen live beliebte Songs aus Anime-Filmen. Unter ihnen auch J-Pop Sängerin Shiroku, die seit nun fast 15 Jahren das Anime-Publikum begeistert.

Die japanischen Songs werden mit englischen Untertitel versehen. Musikalisch und optisch kann man sich auf folgendes Programm freuen:

“Supākuru” (Sparkle) – Your Name

“Kimi wo Nosete” / Carrying You – The Castle in the Sky

“Guren no Yumiya” – Attack on Titan

“You Can Be King Again” – Hotarubi No Mori E

“Kaze no Toorimichi” / The Path of Wind – My Neighbor Totoro

“Hanaku Oku – Kawaranai Mono” – The Girl Who Leapt Through Time

und viele andere mehr.

Neben einem großen Symphonieorchester mitsamt SolistInnen wird das Konzert durch Szenen aus den jeweiligen Filmen untermalt. Damit werden die Melodien und Soundtracks aus Lieblingsfilmen als stimmungsvolles Gesamtkunstwerk lebendig!