Unterhaltung mit Haltung lautet das Motto, ein Abend, an dem natürlich auch ein paar alte Hadern nicht fehlen werden und an dem seit einer gefühlten Ewigkeit zu den Songs wieder getanzt, gestanden, herumgegangen - kurz - sich bewegt werden kann.

Wenn das nicht vielversprechend klingt! Ihr wollt mit Birgit Denk und ihrer Band mitfeiern? events.at verlost 2x2 Tickets für das Konzert am 17. November im der Szene Wien!

Um an der Verlosung teilzunehmen, postet uns in die Kommentar-Box hier unter dem Artikel, was euer Lieblingslied von Birgit Denk ist! (Hinweis: bitte achte bei der Angabe deiner Email-Adresse darauf, dass es eine Adresse ist, deren Post- und Spam-Eingang du regelmäßig kontrollierst, da wir die GewinnerInnen per Email verständigen!). Oder schaut auf unserem Instagram-Account vorbei und nehmt dort am Gewinnspiel teil.

Die Redaktion wünscht viel Glück!