events.at verlost Tickets für die 80s-Night

"Shake Me - All Night Long!" lautet also das Motto am 9. September in der Wiener Simm City. Ihr wollt dabei sein? events.at verlost 2x2 Tickets für den Konzertabend!

Um an der Verlosung teilzunehmen, postet uns in die Kommentar-Box hier unter dem Artikel, welcher Song aus den 1980er-Jahren bis heute euer Lieblingslied ist! Oder schaut auf unserem Instagram-Account vorbei und nehmt dort am Gewinnspiel teil.

Die Redaktion wünscht viel Glück!