An den Weihnachtsfeiertagen und an Silvester gelten Ausnahmen: An diesen Tagen (24., 25., 26. und 31. Dezember) gibt es Ausnahmegründe für Ungeimpfte, das Haus verlassen zu dürfen – etwa für Familienbesuche. Ungeimpfte dürfen maximal 10 Personen besuchen. Für größere Runden gilt die 2G-Regel für alle Personen (ab 11 Personen).

Zusammengefasst: Bei Familienfeiern dürfen maximal zehn Personen aus zehn verschiedenen Haushalten zusammenkommen. Für Gruppen zwischen elf und 25 Personen gilt die 2G-Regel.