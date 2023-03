events.at verlost Tickets für das Kulinarikfest “mit alles”

Lust auf "Ess-kalation"? events.at verlost 1x2 Eintrittskarten für das "mit alles – Kulinarikfest für moderne Gourmets und Gourmands" im BRICK-15. Die Gewinnerin oder der Gewinner darf sich den Tag selbst aussuchen. Das Kulinarikfest findet am 31. März (14.00 bis 22.00 Uhr) und am 1. April (11.00 bis 20.00 Uhr) statt.

Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, schaut am besten gleich in unseren Kulinarik-Channel. Gustiert darin und schreibt uns dann in die Kommentar-Box hier unter dem Artikel, auf welches kommende Foodie-Event ihr euch schon freut.

(Hinweis: bitte achte bei der Angabe deiner Email-Adresse darauf, dass es eine Adresse ist, deren Post- und Spam-Eingang du regelmäßig kontrollierst, da wir die GewinnerInnen per Email verständigen!).

Die Redaktion wünscht viel Glück.