Ein mysteriöser Todesfall endet im Erbstreit

Der Streit um das Erbe der legendären Diva Sophia von Garbo geht in die letzte Runde. Am Abend der Testamentseröffnung sind Politiker, Geistliche und Bedienstete geladen. Aber was haben Drogendealer, Waffenhändler und Spione hier zu suchen?

Im illustren Kreis von 40 Personen verdächtigt jeder jeden. Das Ziel ist es, die dunklen Geheimnisse zu vertuschen und den Mörder zu entlarven – außer, man ist es selbst!

Mord und feine Küche

Wer interessiert ist, aber noch schauspielerische Hemmungen hat, kann eventuell von der Kulinarik überzeugt werden. Denn das Napoleon-Küchenteam wird den Abend mit einem passendes 3-Gänge-Buffet begleiten: