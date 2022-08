Nach der Verkostung ist vor der Party

Wer nach den Cocktailverkostungen länger bleiben will, kann täglich im Kesselhaus der METAStadt bis in die Nacht hineintanzen – mit musikalischen Acts wird jeder Festivaltag bis in die frühen Morgenstunden verlängert.

Die Tickets beinhalten alle Getränke sowie den Eintritt zu den After-Event-Partys.

Gewinne Tickets für den Liquid Market

events.at verlost 2x2 Tickets für den Liquid Market (am 1. September!) in der METAStadt! Um an der Verlosung teilzunehmen, postet uns in die Kommentar-Box hier unter dem Artikel, wie euer Lieblingscocktail heißt. Oder schaut auf unserem Instagram-Account vorbei und nehmt dort am Gewinnspiel teil. Wir wünschen viel Glück!