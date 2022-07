Paradiesische Vibes – auch am Campingplatz

Das Festival findet im idyllischen Schlosspark des Schloss Prugg in Bruck an der Leitha statt. Die Anfahrt aus Wien beträgt je nach Fortbewegungsmethode eine halbe (mit PKW) bis zu einer Stunde (mit Zug). Wer ausgelassen feiern möchte, schlägt am Campingplatz des Festival-Geländes sein eigenes Zelt auf.

GästInnen können aber auch das Glamping-Angebot mit den schon aufgebauten Zelten sowie der Camping-Bar und Frühstück-Optionen nutzen. Alle Zeltenden können am Freitag bei der exklusiven Opening-Party mitfeiern.