Party pur bei "GURL!"

Für Unterhaltung sorgt Party-Gurl Tamara Mascara herself. Die Queen stöckelt aber natürlich nicht alleine daher! Sie bringt exklusiv für GURL! eingeflogene Gogo Boys mit und lässt natürlich auch ihre Drag- Queen-Kolleginnen nicht zu kurz kommen:



Insgesamt werden sieben Queens an diesem Abend für Unterhaltung sorgen (Tipp: wer einen VIP-Tisch bucht, kann eine der Drag Queens exklusiv dazu buchen!).



An den Turntables stehen zudem Destiny Drescher und Katy Bähm aus Berlin, die mit coolen Sounds auf die Tanzfläche locken. Die Gastgeberin des Abends, Tamara Mascara, wird schon beim Warm Up ab 23:00 so richtig einheizen! Und noch heißer wird es dann ab Mitternacht, wenn die internationalen Gogo Boys zeigen, was sie können ...